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Корниенкова Ульяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корниенков Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
1818

Сын: Корниенков Яков Андреевич

Отец ребёнка: Корниенков Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Корниенкова Параскева Андреевна

Отец ребёнка: Корниенков Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Корниенкова Дарья Андреевна

Отец ребёнка: Корниенков Андрей Николаевич

Смерть
Неизвестно

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