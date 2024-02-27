Корниенкова Ульяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1818
Сын: Корниенков Яков Андреевич
Отец ребёнка: Корниенков Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Корниенкова Параскева Андреевна
Отец ребёнка: Корниенков Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Корниенкова Дарья Андреевна
Отец ребёнка: Корниенков Андрей Николаевич
Смерть
Неизвестно