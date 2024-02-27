Корниенков Андрей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Рождение ребёнка
1818
Сын: Корниенков Яков Андреевич
Мать ребёнка: Корниенкова Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Корниенкова Параскева Андреевна
Мать ребёнка: Корниенкова Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Корниенкова Дарья Андреевна
Мать ребёнка: Корниенкова Ульяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно