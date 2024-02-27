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Корниенков Андрей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Корниенков Николай Фомич

Мать: Корниенкова Устинья Филипповна

Рождение ребёнка
1818

Сын: Корниенков Яков Андреевич

Мать ребёнка: Корниенкова Ульяна Ивановна

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Корниенкова Параскева Андреевна

Мать ребёнка: Корниенкова Ульяна Ивановна

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Корниенкова Дарья Андреевна

Мать ребёнка: Корниенкова Ульяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корниенкова Ульяна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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