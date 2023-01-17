Чумакова Агафия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чумакова Агафия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Чумаков Михаил Кондратьевич

Отец ребёнка: Чумаков Кондратий Егорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Матрена Кондратьевна

Отец ребёнка: Чумаков Кондратий Егорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Наталья Кондратьевна

Отец ребёнка: Чумаков Кондратий Егорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Александра Кондратьевна

Отец ребёнка: Чумаков Кондратий Егорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чумаков Кондратий Егорович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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