Чумакова Агафия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Чумаков Михаил Кондратьевич
Отец ребёнка: Чумаков Кондратий Егорович
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Матрена Кондратьевна
Отец ребёнка: Чумаков Кондратий Егорович
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Наталья Кондратьевна
Отец ребёнка: Чумаков Кондратий Егорович
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Александра Кондратьевна
Отец ребёнка: Чумаков Кондратий Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно