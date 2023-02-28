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(Чумакова) Наталья Кондратьевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1800 г.р.

Мать

Около 1806 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: Чумаков Кондратий Егорович

Мать: Чумакова Агафия

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
06.10.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
18.05.1852
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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