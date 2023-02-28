(Чумакова) Наталья Кондратьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: Чумаков Кондратий Егорович
Мать: Чумакова Агафия
Крещение
06.10.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
18.05.1852
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно