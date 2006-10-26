Боднарюк (Журавлева) Людмила Юрьевна
Место рождения
Дата рождения14.07.1954
Дата смерти26.10.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.12.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
1972
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.10.1977
Сын: Боднарюк Вячеслав Леонидович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.10.2006