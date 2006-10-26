Боднарюк (Журавлева) Людмила Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боднарюк (Журавлева) Людмила Юрьевна

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Место рождения

Ергач, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

14.07.1954

Дата смерти

26.10.2006

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности
1977 г.р.

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Ергач, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
28.12.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Леова, Леовский район
Бракосочетание
1972

Муж: скрыто настройками приватности

Леова, Леовский район
Рождение ребёнка
29.10.1977

Сын: Боднарюк Вячеслав Леонидович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Новоселица, Чернівецька область
Место жительства
Неизвестно
Новоселица, Чернівецька область
Смерть
26.10.2006
Новоселица, Чернівецька область
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