Боднарюк Вячеслав Леонидович 29.10.1977 — найти родственников по фамилии на Familio

Боднарюк Вячеслав Леонидович

Автор
ОД
Дедович О.

мужской, родился 29.10.1977, Новоселица, Чернівецька область

умер ?.07.2011, Новоселица, Чернівецька область

Мать
Боднарюк (Журавлева) Людмила Юрьевна14.07.1954 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1977

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Боднарюк (Журавлева) Людмила Юрьевна

Новоселица, Чернівецька область

Место жительства
Неизвестно
Новоселица, Чернівецька область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Новоселица, Чернівецька область

Рождение ребёнка
15.03.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новоселица, Чернівецька область

Смерть
?.07.2011
Новоселица, Чернівецька область

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