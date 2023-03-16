Боднарюк Вячеслав Леонидович
мужской, родился 29.10.1977, Новоселица, Чернівецька область
умер ?.07.2011, Новоселица, Чернівецька область
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1977
Отец: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.03.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
?.07.2011