Сведенцов Антип Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сведенцов Антип Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

После 1748

Пол

Мужской

Отец

1702 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Сведенцов Филип Осипов

Мать: не указана

Смерть
После 1748
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