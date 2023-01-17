Катерина Васильева
Место рождения
Дата рождения1776 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1776 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
В Ревизской сказке 1795 года сказано, что Екатерина из сельца Лобжа Лихвинской округи.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Минай Максимов
Волково, Узловский муниципальный район, Тульская область
Катерина упоминается как жена Миная в Ревизской сказке 1795 года
Смерть
Неизвестно