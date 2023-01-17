Катерина Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катерина Васильева

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Место рождения

Лобжа, Дубенский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1776 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1777 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Лобжа, Дубенский муниципальный район, Тульская область
В Ревизской сказке 1795 года сказано, что Екатерина из сельца Лобжа Лихвинской округи.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Минай Максимов

Волково, Узловский муниципальный район, Тульская область
Катерина упоминается как жена Миная в Ревизской сказке 1795 года
Смерть
Неизвестно
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