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Евдокимовъ Романъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

16.07.1864

Дата смерти

21.04.1911

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1864

Отец: Евдокимовъ Иванъ

Мать: Евдокимова Настасья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
03.02.1884

Жена: Евдокимова Стефанида

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1885

Сын: Евдокимовъ Иванъ

Мать ребёнка: Евдокимова Стефанида

Рождение ребёнка
1889

Сын: Евдокимовъ Иванъ

Мать ребёнка: Евдокимова Стефанида

Рождение ребёнка
28.09.1891

Сын: Евдокимовъ Романъ

Мать ребёнка: Евдокимова Стефанида

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.09.1894

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Евдокимова Стефанида

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.11.1897

Дочь: Евдокимова Анастасия

Мать ребёнка: Евдокимова Стефанида

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
21.04.1911
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ чахотки
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