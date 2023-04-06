Евдокимовъ Романъ
Место рождения
Дата рождения16.07.1864
Дата смерти21.04.1911
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1864
Отец: Евдокимовъ Иванъ
Мать: Евдокимова Настасья
Бракосочетание
03.02.1884
Жена: Евдокимова Стефанида
Рождение ребёнка
1885
Сын: Евдокимовъ Иванъ
Мать ребёнка: Евдокимова Стефанида
Рождение ребёнка
1889
Сын: Евдокимовъ Иванъ
Мать ребёнка: Евдокимова Стефанида
Рождение ребёнка
28.09.1891
Сын: Евдокимовъ Романъ
Мать ребёнка: Евдокимова Стефанида
Рождение ребёнка
16.09.1894
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: Евдокимова Стефанида
Рождение ребёнка
28.11.1897
Дочь: Евдокимова Анастасия
Мать ребёнка: Евдокимова Стефанида
Смерть
21.04.1911
Причина смерти: Отъ чахотки