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(Мехоношина) Ирина Петрова

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Место рождения

Кекур, Кудымкарский район, Пермский край

Дата рождения

10.04.1902 ст.

Дата смерти

23.10.1902 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СБ
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Место
Комментарий
Рождение
10.04.1902 ст.

Отец: Мехоношин Пётр Феодоров

Мать: Мехоношина Евдокия Андреева

Кекур, Кудымкарский район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 107 стр. АП 26
Крещение
15.04.1902 ст.
Архангельское, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 107 стр. АП 26
Смерть
23.10.1902 ст.
Кекур, Кудымкарский район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 107 стр. АП 160
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