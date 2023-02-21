Мехоношина (Радостева) Евдокия Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1866 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1866 ст.
Отец: Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1885 ст.
Муж: Мехоношин Пётр
Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 55 стр. 38
Место жительства
До 1885
Артамонова, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
13.01.1895
Дочь: Тотьмянина Александра
Отец ребёнка: Мехоношин Пётр
Кекур, Соликамский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно