Мехоношина (Радостева) Евдокия Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мехоношина (Радостева) Евдокия Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1866 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1866 г.р.

Дети

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866 ст.

Отец: Андрей

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1885 ст.

Муж: Мехоношин Пётр

Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 55 стр. 38
Место жительства
До 1885
Артамонова, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
13.01.1895

Дочь: Тотьмянина Александра

Отец ребёнка: Мехоношин Пётр

Кекур, Соликамский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
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