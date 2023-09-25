Разуваева (Корепова) Павла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разуваева (Корепова) Павла

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

1944

Пол

Женский

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Федотова (Разуваева) Александра

Отец ребёнка: Углов Овсей

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Корепова (Разуваева) Анна

Отец ребёнка: Углов Овсей

Рождение ребёнка
1884

Дочь: (Разуваева) Мария

Отец ребёнка: Углов Овсей

Рождение ребёнка
1894

Сын: Разуваев Александр

Отец ребёнка: Углов Овсей

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Харинова (Разуваева) Евдокия

Отец ребёнка: Углов Овсей

Рождение ребёнка
1897

Сын: Разуваев Константин

Отец ребёнка: Углов Овсей

Рождение ребёнка
1897

Сын: Разуваев Александр

Отец ребёнка: Углов Овсей

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Харинова (Разуваева) Надежда

Отец ребёнка: Углов Овсей

Рождение ребёнка
1902

Сын: Разуваев Иван

Отец ребёнка: Углов Овсей

Смерть
1944

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