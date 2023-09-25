Разуваева (Корепова) Павла
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смерти1944
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Федотова (Разуваева) Александра
Отец ребёнка: Углов Овсей
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Корепова (Разуваева) Анна
Отец ребёнка: Углов Овсей
Рождение ребёнка
1884
Дочь: (Разуваева) Мария
Отец ребёнка: Углов Овсей
Рождение ребёнка
1894
Сын: Разуваев Александр
Отец ребёнка: Углов Овсей
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Харинова (Разуваева) Евдокия
Отец ребёнка: Углов Овсей
Рождение ребёнка
1897
Сын: Разуваев Константин
Отец ребёнка: Углов Овсей
Рождение ребёнка
1897
Сын: Разуваев Александр
Отец ребёнка: Углов Овсей
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Харинова (Разуваева) Надежда
Отец ребёнка: Углов Овсей
Рождение ребёнка
1902
Сын: Разуваев Иван
Отец ребёнка: Углов Овсей
Смерть
1944