Челбарах (Кумуржи) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Челбарах (Кумуржи) Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Челбарах Николай Лазаревич

Отец ребёнка: Челбарах Лазарь Полихронович

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Анна Лазаревна

Отец ребёнка: Челбарах Лазарь Полихронович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Челбарах Николай Лазаревич

Отец ребёнка: Челбарах Лазарь Полихронович

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Варвара Лазаревна

Отец ребёнка: Челбарах Лазарь Полихронович

Рождение ребёнка
1915

Сын: Челбарах Сергей Лазаревич

Отец ребёнка: Челбарах Лазарь Полихронович

Рождение ребёнка
1917

Сын: Челбарах Иван Лазаревич

Отец ребёнка: Челбарах Лазарь Полихронович

Рождение ребёнка
1920

Сын: Челбарах Петр Лазаревич

Отец ребёнка: Челбарах Лазарь Полихронович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Челбарах Лазарь Полихронович

Смерть
Неизвестно
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