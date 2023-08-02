Челбарах (Кумуржи) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Сын: Челбарах Николай Лазаревич
Отец ребёнка: Челбарах Лазарь Полихронович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Анна Лазаревна
Отец ребёнка: Челбарах Лазарь Полихронович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Челбарах Николай Лазаревич
Отец ребёнка: Челбарах Лазарь Полихронович
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Варвара Лазаревна
Отец ребёнка: Челбарах Лазарь Полихронович
Рождение ребёнка
1915
Сын: Челбарах Сергей Лазаревич
Отец ребёнка: Челбарах Лазарь Полихронович
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: Челбарах Лазарь Полихронович
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Челбарах Лазарь Полихронович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно