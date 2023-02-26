Параскева Иванова
Место рожденияд.Андреево Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1773
Дата смерти02.06.1831
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Андреево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.04.1807
Сын: Василий Харитонов
Отец ребёнка: Харитон Васильев
Бракосочетание
08.07.1807
Муж: Харитон Васильев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1815
Сын: Тихон Харитонов
Отец ребёнка: Харитон Васильев
Рождение ребёнка
29.12.1819
Дочь: Анисия Харитонова
Отец ребёнка: Харитон Васильев
Смерть
02.06.1831
Причина смерти: чахотка