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Параскева Иванова

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Место рождения

д.Андреево Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1773

Дата смерти

02.06.1831

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1782 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Андреево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.04.1807

Сын: Василий Харитонов

Отец ребёнка: Харитон Васильев

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
08.07.1807

Муж: Харитон Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1815

Сын: Тихон Харитонов

Отец ребёнка: Харитон Васильев

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.12.1819

Дочь: Анисия Харитонова

Отец ребёнка: Харитон Васильев

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
02.06.1831
Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Причина смерти: чахотка
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