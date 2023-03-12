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Бенуа Михаил Леонтьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1799

Дата смерти

06.11.1867

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1799

Отец: Бенуа Леонтий Louis-Jules-Caesar-Auguste

Мать: Бенуа Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
1837

Сын: Бенуа Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Аннет

Рождение ребёнка
1837

Сын: Бенуа Николай Михайлович

Мать ребёнка: Аннет

Рождение ребёнка
1843

Сын: Бенуа Александр I

Мать ребёнка: Аннет

Рождение ребёнка
1862

Сын: Бенуа Александр II

Мать ребёнка: Людмила Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Людмила Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александрина Михайловна

Мать ребёнка: Аннет

Смерть
06.11.1867
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