Бенуа Михаил Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1799
Дата смерти06.11.1867
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1799
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Аннет
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Аннет
Рождение ребёнка
1843
Сын: Бенуа Александр I
Мать ребёнка: Аннет
Рождение ребёнка
1862
Сын: Бенуа Александр II
Мать ребёнка: Людмила Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Людмила Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александрина Михайловна
Мать ребёнка: Аннет
Смерть
06.11.1867