Одинцов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смерти1819
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1814
Сын: Одинцов Александр Иванович
Мать ребёнка: Одинцова Александра Васильевна
Работа или профессия
1816
Священник Владимирской Поченгской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Одинцова Александра Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1819