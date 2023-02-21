Одинцов Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОдинцов Иван Иванович

Одинцов Иван Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

1819

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Сын: Одинцов Александр Иванович

Мать ребёнка: Одинцова Александра Васильевна

Поченга, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
1816
Поченга, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Священник Владимирской Поченгской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1820

Сын: Одинцов Аполлон Иванович

Мать ребёнка: Одинцова Александра Васильевна

Поченга, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Одинцова Александра Васильевна

Смерть
1819
Поченга, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close