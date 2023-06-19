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Шпилько Людмила Никаноровна
Шпилько Людмила Никаноровна
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Место рождения
Красное
, Кущевский муниципальный район, Краснодарский край
Дата рождения
1939
Пол
Женский
Отец
Шпилька Никанор Тимофеевич
Мать
Безверхая Феодора Филипповна
Дети
Не указаны
Добавил:
СШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец:
Шпилька Никанор Тимофеевич
Мать:
Безверхая Феодора Филипповна
Красное
, Кущевский муниципальный район, Краснодарский край
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