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Шпилько Людмила Никаноровна

Место рождения

Красное, Кущевский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1939

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Шпилька Никанор Тимофеевич

Мать: Безверхая Феодора Филипповна

Красное, Кущевский муниципальный район, Краснодарский край