Шпилька Никанор Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Шпилька Тимофей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шпилько Григорий Никанорович
Мать ребёнка: Безверхая Феодора Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калашникова (Шпилько) Вера Никаноровна
Мать ребёнка: Безверхая Феодора Филипповна
Рождение ребёнка
23.04.1924
Сын: Шпилько Павел Никанорович
Мать ребёнка: Безверхая Феодора Филипповна
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Шпилько Людмила Никаноровна
Мать ребёнка: Безверхая Феодора Филипповна
Смерть
1942