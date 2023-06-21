Шпилька Никанор Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШпилька Никанор Тимофеевич

Шпилька Никанор Тимофеевич

Место рождения

Колодези, Миллеровский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

1902

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Шпилька Тимофей

Мать: не указана

Колодези, Миллеровский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Безверхая Феодора Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шпилько Григорий Никанорович

Мать ребёнка: Безверхая Феодора Филипповна

Красное, Кущевский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калашникова (Шпилько) Вера Никаноровна

Мать ребёнка: Безверхая Феодора Филипповна

Красное, Кущевский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
23.04.1924

Сын: Шпилько Павел Никанорович

Мать ребёнка: Безверхая Феодора Филипповна

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Шпилько Людмила Никаноровна

Мать ребёнка: Безверхая Феодора Филипповна

Красное, Кущевский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
1942

Мы используем куки для улучшения работы сайта.