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Лев Моисей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

1939

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1885 г.р.

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лев (ПакличФиалко) Фрейда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лев (ПакличФиалко) Фрейда

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Соколова (Лев) Рахель (Роня)

Мать ребёнка: Лев (ПакличФиалко) Фрейда

Рождение ребёнка
?.08.1907

Дочь: Дуберштейн (Лев) Зинаида Моисеевна

Мать ребёнка: Лев (ПакличФиалко) Фрейда

Рождение ребёнка
30.12.1908

Сын: Лев Наум

Мать ребёнка: Лев (ПакличФиалко) Фрейда

Рождение ребёнка
15.12.1910

Сын: Лев Абрам

Мать ребёнка: Лев (ПакличФиалко) Фрейда

Рождение ребёнка
1912

Сын: Лев Хаим

Мать ребёнка: Лев (ПакличФиалко) Фрейда

Рождение ребёнка
1921

Сын: Лев Григорий

Мать ребёнка: Лев (ПакличФиалко) Фрейда

Рождение ребёнка
1923

Сын: Лев Семен

Мать ребёнка: Лев (ПакличФиалко) Фрейда

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Клименко (Лев) Эня (Эмма)

Мать ребёнка: Лев (ПакличФиалко) Фрейда

Рождение ребёнка
1925

Сын: Лев Борис

Мать ребёнка: Лев (ПакличФиалко) Фрейда

Рождение ребёнка
10.04.1928

Дочь: Калекин (Лев) Роза Mоисеевна

Мать ребёнка: Лев (ПакличФиалко) Фрейда

Смерть
1939

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