Лев Моисей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смерти1939
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: не указан
Мать: не указана
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лев (ПакличФиалко) Фрейда
Дочь: Соколова (Лев) Рахель (Роня)
Мать ребёнка: Лев (ПакличФиалко) Фрейда
Дочь: Дуберштейн (Лев) Зинаида Моисеевна
Мать ребёнка: Лев (ПакличФиалко) Фрейда
Сын: Лев Наум
Мать ребёнка: Лев (ПакличФиалко) Фрейда
Сын: Лев Абрам
Мать ребёнка: Лев (ПакличФиалко) Фрейда
Сын: Лев Хаим
Мать ребёнка: Лев (ПакличФиалко) Фрейда
Сын: Лев Григорий
Мать ребёнка: Лев (ПакличФиалко) Фрейда
Сын: Лев Семен
Мать ребёнка: Лев (ПакличФиалко) Фрейда
Дочь: Клименко (Лев) Эня (Эмма)
Мать ребёнка: Лев (ПакличФиалко) Фрейда
Сын: Лев Борис
Мать ребёнка: Лев (ПакличФиалко) Фрейда
Дочь: Калекин (Лев) Роза Mоисеевна
Мать ребёнка: Лев (ПакличФиалко) Фрейда