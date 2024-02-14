Лев (ПакличФиалко) Фрейда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лев (ПакличФиалко) Фрейда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

17.09.1964

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Паклич Семен

Мать: Паклич(Фиалко) (ПакличФиалко) Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лев Моисей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лев Моисей

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Соколова (Лев) Рахель (Роня)

Отец ребёнка: Лев Моисей

Рождение ребёнка
?.08.1907

Дочь: Дуберштейн (Лев) Зинаида Моисеевна

Отец ребёнка: Лев Моисей

Рождение ребёнка
30.12.1908

Сын: Лев Наум

Отец ребёнка: Лев Моисей

Рождение ребёнка
15.12.1910

Сын: Лев Абрам

Отец ребёнка: Лев Моисей

Рождение ребёнка
1912

Сын: Лев Хаим

Отец ребёнка: Лев Моисей

Рождение ребёнка
1921

Сын: Лев Григорий

Отец ребёнка: Лев Моисей

Рождение ребёнка
1923

Сын: Лев Семен

Отец ребёнка: Лев Моисей

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Клименко (Лев) Эня (Эмма)

Отец ребёнка: Лев Моисей

Рождение ребёнка
1925

Сын: Лев Борис

Отец ребёнка: Лев Моисей

Рождение ребёнка
10.04.1928

Дочь: Калекин (Лев) Роза Mоисеевна

Отец ребёнка: Лев Моисей

Смерть
17.09.1964

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