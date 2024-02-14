Лев (ПакличФиалко) Фрейда
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти17.09.1964
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Паклич Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лев Моисей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лев Моисей
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Соколова (Лев) Рахель (Роня)
Отец ребёнка: Лев Моисей
Рождение ребёнка
?.08.1907
Дочь: Дуберштейн (Лев) Зинаида Моисеевна
Отец ребёнка: Лев Моисей
Рождение ребёнка
30.12.1908
Сын: Лев Наум
Отец ребёнка: Лев Моисей
Рождение ребёнка
15.12.1910
Сын: Лев Абрам
Отец ребёнка: Лев Моисей
Рождение ребёнка
1912
Сын: Лев Хаим
Отец ребёнка: Лев Моисей
Рождение ребёнка
1921
Сын: Лев Григорий
Отец ребёнка: Лев Моисей
Рождение ребёнка
1923
Сын: Лев Семен
Отец ребёнка: Лев Моисей
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Клименко (Лев) Эня (Эмма)
Отец ребёнка: Лев Моисей
Рождение ребёнка
1925
Сын: Лев Борис
Отец ребёнка: Лев Моисей
Рождение ребёнка
10.04.1928
Дочь: Калекин (Лев) Роза Mоисеевна
Отец ребёнка: Лев Моисей
Смерть
17.09.1964