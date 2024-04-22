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Докучаев Яков Яковлевич

Место рождения

Нюхча, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Нюхча, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1875

Сын: Докучаев Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Докучаева Гликерия Корниловна

Нюхча, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1879

Сын: Докучаев Стефан Яковлевич

Мать ребёнка: Докучаева Гликерия Корниловна

Нюхча, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
01.07.1880

Дочь: Докучаева Марфа Яковлевна

Мать ребёнка: Докучаева Гликерия Корниловна

Нюхча, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Докучаева Гликерия Корниловна

Смерть
Неизвестно
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