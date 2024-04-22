Докучаев Яков Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: Докучаева Гликерия Корниловна
Рождение ребёнка
1879
Сын: Докучаев Стефан Яковлевич
Мать ребёнка: Докучаева Гликерия Корниловна
Рождение ребёнка
01.07.1880
Дочь: Докучаева Марфа Яковлевна
Мать ребёнка: Докучаева Гликерия Корниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно