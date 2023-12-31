Докучаева Гликерия Корниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Докучаева Гликерия Корниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Сын: Докучаев Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Докучаев Яков Яковлевич

Нюхча, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1879

Сын: Докучаев Стефан Яковлевич

Отец ребёнка: Докучаев Яков Яковлевич

Нюхча, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
01.07.1880

Дочь: Докучаева Марфа Яковлевна

Отец ребёнка: Докучаев Яков Яковлевич

Нюхча, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Место жительства
1880
Нюхча, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Докучаев Яков Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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