Докучаева Гликерия Корниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Докучаев Яков Яковлевич
Рождение ребёнка
1879
Сын: Докучаев Стефан Яковлевич
Отец ребёнка: Докучаев Яков Яковлевич
Рождение ребёнка
01.07.1880
Дочь: Докучаева Марфа Яковлевна
Отец ребёнка: Докучаев Яков Яковлевич
Место жительства
1880
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно