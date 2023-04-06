Чеботаев Савелий Прокофьевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.12.1886
Дочь: Ильченко Анна Савельевна
Мать ребёнка: Прасковья Стефановна
Рождение ребёнка
22.11.1895
Сын: Чеботаев Митрофан Савельевич
Мать ребёнка: Прасковья Стефановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Стефановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно