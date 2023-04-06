Чеботаев Савелий Прокофьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧеботаев Савелий Прокофьевич

Чеботаев Савелий Прокофьевич

avatar

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.12.1886

Дочь: Ильченко Анна Савельевна

Мать ребёнка: Прасковья Стефановна

Рождение ребёнка
22.11.1895

Сын: Чеботаев Митрофан Савельевич

Мать ребёнка: Прасковья Стефановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Стефановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close