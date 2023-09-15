Хлебова (Булатова) Мария Мартынова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлебова (Булатова) Мария Мартынова

Место рождения

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

27.01.1773 ст.

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
27.01.1773 ст.

Отец: Булатов Мартын Павлов

Мать: Булатова Стефанида Макарова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
25.01.1795 ст.

Муж: Хлебов Кириак Вуколов

Курчум, Сунский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Шмелевская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1795
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