Хлебова (Булатова) Мария Мартынова
Место рождения
Дата рождения27.01.1773 ст.
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1773 ст.
Отец: Булатов Мартын Павлов
Бракосочетание
25.01.1795 ст.
Курчум, Сунский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Шмелевская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1795