Хлебов Кириак Вуколов
Место рождениядер. Шмелевская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Шмелевская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
25.01.1795 ст.
Жена: Хлебова Мария Мартынова
Курчум, Сунский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Шмелевская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1795