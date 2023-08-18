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Хлебов Кириак Вуколов

Место рождения

дер. Шмелевская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1773 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Шмелевская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
25.01.1795 ст.

Жена: Хлебова Мария Мартынова

Курчум, Сунский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Шмелевская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1795
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