Устюжанцев Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устюжанцев Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1830 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Вычислено 1791 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1830 ст.

Отец: не указан

Мать: Агафья Пантелеевна

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