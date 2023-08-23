Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Устюжанцев Петр
Устюжанцев Петр
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Вычислено 1830 ст.
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
(Устюжанцева) Агафья Пантелеевна
Вычислено 1791 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1830 ст.
Отец: не указан
Мать:
Агафья Пантелеевна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия