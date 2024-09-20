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Фаддей Кирилов

Место рождения

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

14.08.1738 ст.

Дата смерти

18.03.1789 ст.

Пол

Мужской

Отец

1712 г.р.

Мать

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Жена

1736 г.р.

Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1738 ст.

Отец: Кирил Логвинов

Мать: скрыто настройками приватности

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
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Бракосочетание
16.01.1754 ст.

Жена: Василиса Сидорова

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
1. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGJS-89G?i=139&cc=1921824 1й брак
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Агафья Фотиева

Мать ребёнка: Василиса Сидорова

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Ульяна Фадеева

Мать ребёнка: Василиса Сидорова

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Иван Фотиев

Мать ребёнка: Василиса Сидорова

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Ульяна Фадеева

Мать ребёнка: Василиса Сидорова

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.10.1762 ст.

Сын: Сергей Фадеев

Мать ребёнка: Василиса Сидорова

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
4. НП Лопатино?
Смерть
18.03.1789 ст.
Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
3. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GJ9-GVG?i=374&cc=1921824 59 лет

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