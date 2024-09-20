Фаддей Кирилов
Место рождения
Дата рождения14.08.1738 ст.
Дата смерти18.03.1789 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1738 ст.
Отец: Кирил Логвинов
Мать: скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
16.01.1754 ст.
Жена: Василиса Сидорова
Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
1. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGJS-89G?i=139&cc=1921824 1й брак
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Агафья Фотиева
Мать ребёнка: Василиса Сидорова
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Ульяна Фадеева
Мать ребёнка: Василиса Сидорова
Рождение ребёнка
1756
Сын: Иван Фотиев
Мать ребёнка: Василиса Сидорова
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Ульяна Фадеева
Мать ребёнка: Василиса Сидорова
Рождение ребёнка
01.10.1762 ст.
Сын: Сергей Фадеев
Мать ребёнка: Василиса Сидорова
4. НП Лопатино?
Смерть
18.03.1789 ст.
3. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GJ9-GVG?i=374&cc=1921824 59 лет