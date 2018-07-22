Гузий (Кошелева) Надежда Дмитревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гузий (Кошелева) Надежда Дмитревна

Место рождения

Курская область Микояновский район селение Микояновка

Дата рождения

24.09.1938

Дата смерти

22.07.2018

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1938

Отец: Кошелев Дмитрий Иванович

Мать: Кошелева Екатерина Николаевна

Курская область Микояновский район селение Микояновка
Рождение ребёнка
18.08.1964

Сын: Гузий Игорь Александрович

Отец ребёнка: Гузий Александр Григорьевич

Краснодарский край Каневской район Брюховецкая станица
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гузий Александр Григорьевич

Смерть
22.07.2018
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