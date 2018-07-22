Гузий (Кошелева) Надежда Дмитревна
Место рожденияКурская область Микояновский район селение Микояновка
Дата рождения24.09.1938
Дата смерти22.07.2018
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1938
Курская область Микояновский район селение Микояновка
Рождение ребёнка
18.08.1964
Сын: Гузий Игорь Александрович
Отец ребёнка: Гузий Александр Григорьевич
Краснодарский край Каневской район Брюховецкая станица
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.07.2018