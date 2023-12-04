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Гузий Александр Григорьевич

Место рождения

Краснодарский край станица Брюховецкая

Дата рождения

22.02.1937

Дата смерти

27.12.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1938 г.р.

Дети

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Краснодарский край станица Брюховецкая
Рождение ребёнка
18.08.1964

Сын: Гузий Игорь Александрович

Мать ребёнка: Гузий Надежда Дмитревна

Краснодарский край Каневской район Брюховецкая станица
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гузий Надежда Дмитревна

Смерть
27.12.1992
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