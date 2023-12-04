Гузий Александр Григорьевич
Место рожденияКраснодарский край станица Брюховецкая
Дата рождения22.02.1937
Дата смерти27.12.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.08.1964
Сын: Гузий Игорь Александрович
Мать ребёнка: Гузий Надежда Дмитревна
Краснодарский край Каневской район Брюховецкая станица
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гузий Надежда Дмитревна
Смерть
27.12.1992