Чиркова (Хватова) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧиркова (Хватова) Любовь

Чиркова (Хватова) Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1965

Пол

Женский

Отец

1939 г.р.

Мать

1932 г.р.

Муж

1963 г.р.
1965 г.р.

Дети

1985 г.р.
1992 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

KF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1965

Отец: Хватов Станислав

Мать: Хватова Осен

Бракосочетание
1984

Муж: Чирков Даниил

Рождение ребёнка
26.11.1985

Дочь: Юлия

Отец ребёнка: Чирков Даниил

Рождение ребёнка
12.02.1992

Сын: Чирков Константин

Отец ребёнка: Чирков Даниил

Бракосочетание
2003

Муж: Новгородов Евгений

Рождение ребёнка
25.08.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новгородов Евгений