Чирков Даниил
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.1963
Дата смерти12.03.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1984
Жена: Чиркова Любовь
Рождение ребёнка
26.11.1985
Дочь: Юлия
Мать ребёнка: Чиркова Любовь
Рождение ребёнка
12.02.1992
Сын: Чирков Константин
Мать ребёнка: Чиркова Любовь
Смерть
12.03.2002