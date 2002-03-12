Чирков Даниил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чирков Даниил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1963

Дата смерти

12.03.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1965 г.р.

Дети

Добавил:

KF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1984

Жена: Чиркова Любовь

Рождение ребёнка
26.11.1985

Дочь: Юлия

Мать ребёнка: Чиркова Любовь

Рождение ребёнка
12.02.1992

Сын: Чирков Константин

Мать ребёнка: Чиркова Любовь

Смерть
12.03.2002
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