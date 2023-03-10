(Лоскутова) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Шулаева Ольга
Рождение ребёнка
27.10.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шулаев Иван
Рождение ребёнка
16.03.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шулаев Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шулаев Иван