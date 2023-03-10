Шулаев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шулаев Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1979

Пол

Мужской

Отец

1950 г.р.

Мать

1953 г.р.

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1979

Отец: Шулаев Николай Васильевич

Мать: Шулаева Наталья

Рождение ребёнка
27.10.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ольга

Рождение ребёнка
16.03.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ольга

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
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