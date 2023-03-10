Шулаев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1979
Отец: Шулаев Николай Васильевич
Мать: Шулаева Наталья
Рождение ребёнка
27.10.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ольга
Рождение ребёнка
16.03.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ольга
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно