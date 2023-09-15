Иван Герасимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1759
Дата смерти1829
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759
Отец: Герасим Иванов
Мать: Марья Кондратьева
Рождение ребёнка
14.10.1790 ст.
Дочь: Прасковья Иванова
Мать ребёнка: Акулина Осипова
Бракосочетание
До 1790
Жена: Акулина Осипова
Ташла, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Тихон Иванов
Мать ребёнка: Акулина Осипова
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Герасим Иванов
Мать ребёнка: Акулина Осипова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1829