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Иван Герасимов

Место рождения

Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

1829

Пол

Мужской

Отец

Около 1732 г.р.

Мать

Между 1732 и 1737 г.р.

Жена

Около 1766 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: Герасим Иванов

Мать: Марья Кондратьева

Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.10.1790 ст.

Дочь: Прасковья Иванова

Мать ребёнка: Акулина Осипова

Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
До 1790

Жена: Акулина Осипова

Ташла, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Тихон Иванов

Мать ребёнка: Акулина Осипова

Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Герасим Иванов

Мать ребёнка: Акулина Осипова

Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1829
Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
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