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Марья Кондратьева

Место рождения

дер. Кадышева, Данилова сотня Борисова, Ногайская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Между 1732 и 1737

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Около 1714 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1732 г.р.

Дети

Около 1757 г.р.
Около 1759 г.р.

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1732 и 1737

Отец: Кондратий Никитин

Мать: не указана

дер. Кадышева, Данилова сотня Борисова, Ногайская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Алексей Герасимов

Отец ребёнка: Герасим Иванов

Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Иван Герасимов

Отец ребёнка: Герасим Иванов

Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасим Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1762
Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
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