Марья Кондратьева
Место рождениядер. Кадышева, Данилова сотня Борисова, Ногайская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияМежду 1732 и 1737
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Между 1732 и 1737
Отец: Кондратий Никитин
Мать: не указана
дер. Кадышева, Данилова сотня Борисова, Ногайская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1757
Сын: Алексей Герасимов
Отец ребёнка: Герасим Иванов
Рождение ребёнка
Около 1759
Сын: Иван Герасимов
Отец ребёнка: Герасим Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Герасим Иванов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762