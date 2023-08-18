Герасим Иванов
Место рождениядер. Карталея, Данилова сотня Борисова, Ногайская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1732
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732
дер. Карталея, Данилова сотня Борисова, Ногайская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1757
Сын: Алексей Герасимов
Мать ребёнка: Марья Кондратьева
Рождение ребёнка
Около 1759
Сын: Иван Герасимов
Мать ребёнка: Марья Кондратьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Кондратьева
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762