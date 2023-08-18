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Герасим Иванов

Место рождения

дер. Карталея, Данилова сотня Борисова, Ногайская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Отец

Около 1691 г.р.

Мать

Около 1687 г.р.

Жена

Между 1732 и 1737 г.р.

Дети

Около 1757 г.р.
Около 1759 г.р.

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: Иван (Костейка) Андреев (Куманкин)

Мать: Афимья Трофимова

дер. Карталея, Данилова сотня Борисова, Ногайская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Алексей Герасимов

Мать ребёнка: Марья Кондратьева

Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Иван Герасимов

Мать ребёнка: Марья Кондратьева

Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Кондратьева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1762
Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
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