Кириллова (---) Ирина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириллова (---) Ирина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.07.1908 ст.

Дочь: Кириллова Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Кириллов Петр Георгиевич

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
23.12.1915 ст.

Сын: Кириллов Евгений Петрович

Отец ребёнка: Кириллов Петр Георгиевич

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кириллов Петр Георгиевич

Смерть
Неизвестно
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