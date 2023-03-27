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(HASTY) Minnie Etta

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Место рождения

Easton, Leavenworth, Kansas, USA

Дата рождения

17.09.1899

Дата смерти

28.05.1971

Пол

Женский

Отец

1869 г.р.

Мать

1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1899

Отец: Hasty ?

Мать: Hasty ?

Easton, Leavenworth, Kansas, USA
Смерть
28.05.1971
Rupert, Minidoka, ID, USA
Похороны
01.06.1971
Rupert, Minidoka, Idaho, USA
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