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(HASTY) Minnie Etta
(HASTY) Minnie Etta
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Место рождения
Easton, Leavenworth, Kansas, USA
Дата рождения
17.09.1899
Дата смерти
28.05.1971
Пол
Женский
Отец
Hasty ?
1869 г.р.
Мать
Hasty ?
1874 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
17.09.1899
Отец:
Hasty ?
Мать:
Hasty ?
Easton, Leavenworth, Kansas, USA
Смерть
28.05.1971
Rupert, Minidoka, ID, USA
Похороны
01.06.1971
Rupert, Minidoka, Idaho, USA
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