(HASTY) Lavern Ray — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(HASTY) Lavern Ray

(HASTY) Lavern Ray

Место рождения

Sanders, Kootenai, Idaho, USA

Дата рождения

27.05.1913

Дата смерти

04.06.1913

Пол

Женский

Отец

1869 г.р.

Мать

1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1913

Отец: Hasty ?

Мать: Hasty ?

Sanders, Kootenai, Idaho, USA
Смерть
04.06.1913
Sanders, Kootenai, Idaho, USA
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close