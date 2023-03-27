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(HASTY) Lavern Ray
(HASTY) Lavern Ray
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Место рождения
Sanders, Kootenai, Idaho, USA
Дата рождения
27.05.1913
Дата смерти
04.06.1913
Пол
Женский
Отец
Hasty ?
1869 г.р.
Мать
Hasty ?
1874 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1913
Отец:
Hasty ?
Мать:
Hasty ?
Sanders, Kootenai, Idaho, USA
Смерть
04.06.1913
Sanders, Kootenai, Idaho, USA
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