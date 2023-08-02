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Супенко Акрит

Место рождения

Османская империя Крымское ханство

Дата рождения

1742

Дата смерти

1800

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Османская империя Крымское ханство
ГАЗО , Ф - 12-2-32, рев.сказки 1811г зап.№ 30
Рождение ребёнка
1769

Сын: Супенко Тохтамыш Акритович

Мать ребёнка: ?

Османская империя Крымское ханство
ГАЗО , Ф - 12-2-32, рев.сказки 1811г зап.№ 30
Рождение ребёнка
1773

Сын: Супенко Левтер Акритович

Мать ребёнка: ?

Османская империя Крымское ханство
ГАЗО , Ф - 12-2-32, рев.сказки 1811г зап.№ 30
Рождение ребёнка
1779

Сын: Супенко Кирилл Акритович

Мать ребёнка: ?

ГАДО . Ф - 131-1-89, ревиз.сказка 1835г.,зап.-106
Рождение ребёнка
1792

Сын: Супенко Константин Акритович

Мать ребёнка: ?

ГАДО . Ф - 131-1-89, ревиз.сказка 1835г.,зап.-107
Рождение ребёнка
1794

Сын: Супенко (тарабай) Павел

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1795

Сын: Супенко (тарабай) Петр

Мать ребёнка: ?

Смерть
1800
Рождение ребёнка
1804

Сын: Супенко (тарабай) Антон

Мать ребёнка: ?

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