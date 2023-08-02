Супенко Акрит
Место рожденияОсманская империя Крымское ханство
Дата рождения1742
Дата смерти1800
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Османская империя Крымское ханство
ГАЗО , Ф - 12-2-32, рев.сказки 1811г зап.№ 30
Рождение ребёнка
1769
Сын: Супенко Тохтамыш Акритович
Мать ребёнка: ?
Османская империя Крымское ханство
ГАЗО , Ф - 12-2-32, рев.сказки 1811г зап.№ 30
Рождение ребёнка
1773
Мать ребёнка: ?
Османская империя Крымское ханство
ГАЗО , Ф - 12-2-32, рев.сказки 1811г зап.№ 30
Рождение ребёнка
1779
Мать ребёнка: ?
ГАДО . Ф - 131-1-89, ревиз.сказка 1835г.,зап.-106
Рождение ребёнка
1792
Сын: Супенко Константин Акритович
Мать ребёнка: ?
ГАДО . Ф - 131-1-89, ревиз.сказка 1835г.,зап.-107
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: ?
Смерть
1800
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: ?