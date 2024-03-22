Супенко Кирилл Акритович
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Супенко Акрит
Мать: ?
ГАДО . Ф - 131-1-89, ревиз.сказка 1835г.,зап.-106
Рождение ребёнка
1813
Сын: Супенко Михаил Кириллович
Мать ребёнка: Супенко Анастасия Акритовна
ГАДО . Ф - 131-1-89, ревиз.сказка 1835г.,зап.-106
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Кириакия Кирилловна
Мать ребёнка: Супенко Анастасия Акритовна
ГАДО . Ф - 131-1-89, ревиз.сказка 1835г.,зап.-106
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Супенко Анастасия Акритовна
ГАДО . Ф - 131-1-89, ревиз.сказка 1835г.,зап.-106
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Феодора Кирилловна
Мать ребёнка: Супенко Анастасия Акритовна
ГАДО . Ф - 131-1-89, ревиз.сказка 1835г.,зап.-106
Смерть
Неизвестно