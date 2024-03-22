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Супенко Кирилл Акритович

Место рождения

Великая Новосёлка

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Супенко Акрит

Мать: ?

ГАДО . Ф - 131-1-89, ревиз.сказка 1835г.,зап.-106
Рождение ребёнка
1813

Сын: Супенко Михаил Кириллович

Мать ребёнка: Супенко Анастасия Акритовна

ГАДО . Ф - 131-1-89, ревиз.сказка 1835г.,зап.-106
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Кириакия Кирилловна

Мать ребёнка: Супенко Анастасия Акритовна

ГАДО . Ф - 131-1-89, ревиз.сказка 1835г.,зап.-106
Рождение ребёнка
1829

Сын: Супенко Захар Кириллович

Мать ребёнка: Супенко Анастасия Акритовна

ГАДО . Ф - 131-1-89, ревиз.сказка 1835г.,зап.-106
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Феодора Кирилловна

Мать ребёнка: Супенко Анастасия Акритовна

ГАДО . Ф - 131-1-89, ревиз.сказка 1835г.,зап.-106
Смерть
Неизвестно
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