Бусенко Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бусенко Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Сын: Бусенко Трофим Степанович

Мать ребёнка: Бусенко Евдокия

Рождение ребёнка
22.09.1889

Сын: Бусенко Аким Степанович

Мать ребёнка: Бусенко Евдокия

Novoanninskiy, Russia
Рождение ребёнка
13.02.1907

Сын: Бусенко Анисим Степанович

Мать ребёнка: Бусенко Евдокия

Novoanninskiy, Russia
Рождение ребёнка
13.02.1907

Сын: Boussenko Aninism

Мать ребёнка: Бусенко Евдокия

Novoanninskiy, Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Степановна

Мать ребёнка: Бусенко Евдокия

Смерть
Неизвестно
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