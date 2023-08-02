Бусенко (Бусенко) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Сын: Бусенко Трофим Степанович
Отец ребёнка: Бусенко Степан
Рождение ребёнка
22.09.1889
Отец ребёнка: Бусенко Степан
Novoanninskiy, Russia
Рождение ребёнка
13.02.1907
Сын: Бусенко Анисим Степанович
Отец ребёнка: Бусенко Степан
Novoanninskiy, Russia
Рождение ребёнка
13.02.1907
Сын: Boussenko Aninism
Отец ребёнка: Бусенко Степан
Novoanninskiy, Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Степановна
Отец ребёнка: Бусенко Степан
Смерть
Неизвестно