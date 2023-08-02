Бусенко (Бусенко) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бусенко (Бусенко) Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Сын: Бусенко Трофим Степанович

Отец ребёнка: Бусенко Степан

Рождение ребёнка
22.09.1889

Сын: Бусенко Аким Степанович

Отец ребёнка: Бусенко Степан

Novoanninskiy, Russia
Рождение ребёнка
13.02.1907

Сын: Бусенко Анисим Степанович

Отец ребёнка: Бусенко Степан

Novoanninskiy, Russia
Рождение ребёнка
13.02.1907

Сын: Boussenko Aninism

Отец ребёнка: Бусенко Степан

Novoanninskiy, Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Степановна

Отец ребёнка: Бусенко Степан

Смерть
Неизвестно