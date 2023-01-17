Якушев Филипп Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Якушев Алексей Филиппович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Мария Филипповна
Мать ребёнка: Якушева Ефимия Леонтьевна
Рождение ребёнка
1753
Сын: Якушев Гавриил Филиппович
Мать ребёнка: Якушева Ефимия Леонтьевна
Рождение ребёнка
1755
Сын: Якушев Василий Филиппович
Мать ребёнка: Якушева Ефимия Леонтьевна
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Марфа Филипповна
Мать ребёнка: Якушева Ефимия Леонтьевна
Рождение ребёнка
1760
Сын: Якушев Савватий Филиппович
Мать ребёнка: Якушева Ефимия Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно