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Якушев Филипп Алексеевич

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Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Якушев Алексей Филиппович

Мать: не указана

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Мария Филипповна

Мать ребёнка: Якушева Ефимия Леонтьевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1753

Сын: Якушев Гавриил Филиппович

Мать ребёнка: Якушева Ефимия Леонтьевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1755

Сын: Якушев Василий Филиппович

Мать ребёнка: Якушева Ефимия Леонтьевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Марфа Филипповна

Мать ребёнка: Якушева Ефимия Леонтьевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1760

Сын: Якушев Савватий Филиппович

Мать ребёнка: Якушева Ефимия Леонтьевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якушева Ефимия Леонтьевна

Место жительства
Неизвестно
Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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