Яков Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яков Кузьмич

Место рождения

Пестово, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

До 1692

Дата смерти

После 1729

Пол

Мужской

Отец

До 1676 г.р.

Мать

Не указана

Жена

До 1692 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1692

Отец: Кузьма

Мать: не указана

Пестово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
До 1708

Сын: Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: Анна Кузьмина

Пестово, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
До 1708

Жена: Анна Кузьмина

Рождение ребёнка
До 1724

Дочь: Василиса (Васса) Яковлевна

Мать ребёнка: Анна Кузьмина

Пестово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
До 1724

Сын: Герасим Яковлевич

Мать ребёнка: Анна Кузьмина

Пестово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
До 1724

Дочь: Ксения Яковлевна

Мать ребёнка: Анна Кузьмина

Пестово, Шуйский район, Северный край
Смерть
После 1729
Пестово, Шуйский район, Северный край
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