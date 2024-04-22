Яков Кузьмич
Место рождения
Дата рожденияДо 1692
Дата смертиПосле 1729
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1708
Сын: Григорий Яковлевич
Мать ребёнка: Анна Кузьмина
Бракосочетание
До 1708
Жена: Анна Кузьмина
Рождение ребёнка
До 1724
Дочь: Василиса (Васса) Яковлевна
Мать ребёнка: Анна Кузьмина
Рождение ребёнка
До 1724
Сын: Герасим Яковлевич
Мать ребёнка: Анна Кузьмина
Рождение ребёнка
До 1724
Дочь: Ксения Яковлевна
Мать ребёнка: Анна Кузьмина
Смерть
После 1729