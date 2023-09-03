Пахомов Агафон Кузьмич
Место рожденияКазацкая слобода, Курский уезд, Курская губерния
Дата рождения1856 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1856 ст.
Отец: Пахомов Кузьма Васильевич
Мать: Пахомова Марфа
Казацкая слобода, Курский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1903 ст.
Сын: Пахомов Василий Агафонович
Мать ребёнка: Пахомова Наталья Алексеевна
Казацкая слобода, Курский уезд, Курская губерния
Смерть
Неизвестно
Курск, город Курск, Курская область