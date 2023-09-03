Пахомов Агафон Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пахомов Агафон Кузьмич

Место рождения

Казацкая слобода, Курский уезд, Курская губерния

Дата рождения

1856 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856 ст.

Отец: Пахомов Кузьма Васильевич

Мать: Пахомова Марфа

Казацкая слобода, Курский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1903 ст.

Сын: Пахомов Василий Агафонович

Мать ребёнка: Пахомова Наталья Алексеевна

Казацкая слобода, Курский уезд, Курская губерния
Смерть
Неизвестно
Курск, город Курск, Курская область
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