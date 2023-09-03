Пахомов Кузьма Васильевич
Место рожденияКазацкая слобода, Курский уезд, Курская губерния
Дата рождения1825 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825 ст.
Отец: Пахомов Василий Егорович
Мать: Пахомова Пелагея
Казацкая слобода, Курский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1856 ст.
Мать ребёнка: Пахомова Марфа
Казацкая слобода, Курский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пахомова Марфа
Казацкая слобода, Курский уезд, Курская губерния
Смерть
Неизвестно
Казацкая слобода, Курский уезд, Курская губерния