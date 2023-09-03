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Пахомов Кузьма Васильевич

Место рождения

Казацкая слобода, Курский уезд, Курская губерния

Дата рождения

1825 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825 ст.

Отец: Пахомов Василий Егорович

Мать: Пахомова Пелагея

Казацкая слобода, Курский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1856 ст.

Сын: Пахомов Агафон Кузьмич

Мать ребёнка: Пахомова Марфа

Казацкая слобода, Курский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пахомов Антоний Кузьмич

Мать ребёнка: Пахомова Марфа

Казацкая слобода, Курский уезд, Курская губерния
Смерть
Неизвестно
Казацкая слобода, Курский уезд, Курская губерния
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