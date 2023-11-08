Полонянкин Иоанн Федорович
Место рождения
Дата рождения29.01.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: (Полонянкина) Феодора Иоанновна
Мать ребёнка: Полонянкина (Горшенина) Христина Романовна
Сын: Полонянкин Димитрий Иоаннович
Мать ребёнка: Полонянкина (Горшенина) Христина Романовна
Сын: Полонянкин Михаил Иоаннович
Мать ребёнка: Полонянкина (Горшенина) Христина Романовна
Сын: Полонянкин Алексей Иоаннович
Мать ребёнка: Полонянкина (Горшенина) Христина Романовна
Дочь: (Полонянкина) Анна Иоанновна
Мать ребёнка: Полонянкина (Горшенина) Христина Романовна
Дочь: (Полонянкина) Елизавета Иоанновна
Мать ребёнка: Полонянкина (Горшенина) Христина Романовна
Сын: Полонянкин Иоанн Иоаннович
Мать ребёнка: Полонянкина (Горшенина) Христина Романовна
Дочь: (Полонянкина) Екатерина Иоанновна
Мать ребёнка: Полонянкина (Горшенина) Христина Романовна