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Полонянкин Иоанн Федорович

Место рождения

Болотникова, Сарапульский округ, Уральская область

Дата рождения

29.01.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1862

Отец: Полонянкин Федор Васильевич

Мать: Полонянкина (Короткова) Варвара Федоровна

Болотникова, Сарапульский округ, Уральская область
Место жительства
Неизвестно
Болотникова, Сарапульский округ, Уральская область
Бракосочетание
17.05.1882

Жена: Полонянкина (Горшенина) Христина Романовна

Рождение ребёнка
11.11.1883

Дочь: (Полонянкина) Феодора Иоанновна

Мать ребёнка: Полонянкина (Горшенина) Христина Романовна

Болотникова, Сарапульский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
09.05.1886

Сын: Полонянкин Димитрий Иоаннович

Мать ребёнка: Полонянкина (Горшенина) Христина Романовна

Болотникова, Сарапульский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
25.10.1888

Сын: Полонянкин Михаил Иоаннович

Мать ребёнка: Полонянкина (Горшенина) Христина Романовна

Болотникова, Сарапульский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
16.05.1891

Сын: Полонянкин Алексей Иоаннович

Мать ребёнка: Полонянкина (Горшенина) Христина Романовна

Болотникова, Сарапульский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
17.07.1893

Дочь: (Полонянкина) Анна Иоанновна

Мать ребёнка: Полонянкина (Горшенина) Христина Романовна

Болотникова, Сарапульский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
03.09.1894

Дочь: (Полонянкина) Елизавета Иоанновна

Мать ребёнка: Полонянкина (Горшенина) Христина Романовна

Болотникова, Сарапульский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
03.09.1894

Сын: Полонянкин Иоанн Иоаннович

Мать ребёнка: Полонянкина (Горшенина) Христина Романовна

Болотникова, Сарапульский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
13.11.1900

Дочь: (Полонянкина) Екатерина Иоанновна

Мать ребёнка: Полонянкина (Горшенина) Христина Романовна

Болотникова, Сарапульский округ, Уральская область
Смерть
Неизвестно

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