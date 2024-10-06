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Заичкин Василий Федорович

Место рождения

Ильинов, Мартыновский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Заичькин Федор Васильев

Мать: Заичкина Зиновия Дмитриева

Ильинов, Мартыновский муниципальный район, Ростовская область
Хутор Ильинов в Серебряковской волости место рождения не понятно (Полтавка или Зазерский), проживал в слободе Верхнесеребряковской
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заичкина Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Около 1900 ст.

Сын: Заичкин Иоанн Васильевич

Мать ребёнка: Заичкина Анна Ивановна

Верхнесеребряковка, Зимовниковский муниципальный район, Ростовская область
ГАРО 803-2-291 Х. Большой, 1901 г., стр58
Рождение ребёнка
1904

Сын: Заичкин Мирон Васильевич

Мать ребёнка: Заичкина Анна Ивановна

Ильинов, Мартыновский муниципальный район, Ростовская область
призывался из Зимовников
Рождение ребёнка
Около 1904

Сын: Заичкин Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Заичкина Анна Ивановна

Балабинка, Семикаракорский муниципальный район, Ростовская область
указано в документе о потерях на сайте -Память народа
Рождение ребёнка
1906

Сын: Заичкин Петр Васильевич

Мать ребёнка: Заичкина Анна Ивановна

Ильинов, Мартыновский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: (Заичкина) Неонила Васильевна

Мать ребёнка: Заичкина Анна Ивановна

Ильинов, Мартыновский муниципальный район, Ростовская область
ГАРО Ф.803 оп.2 д.2397
Смерть
Неизвестно
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1747074/ воевал в 1 мировую войну

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