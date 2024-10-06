Заичкин Василий Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Хутор Ильинов в Серебряковской волости место рождения не понятно (Полтавка или Зазерский), проживал в слободе Верхнесеребряковской
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Заичкина Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Около 1900 ст.
Мать ребёнка: Заичкина Анна Ивановна
Верхнесеребряковка, Зимовниковский муниципальный район, Ростовская область
ГАРО 803-2-291 Х. Большой, 1901 г., стр58
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Заичкина Анна Ивановна
призывался из Зимовников
Рождение ребёнка
Около 1904
Сын: Заичкин Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Заичкина Анна Ивановна
Балабинка, Семикаракорский муниципальный район, Ростовская область
указано в документе о потерях на сайте -Память народа
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Заичкина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1910
Дочь: (Заичкина) Неонила Васильевна
Мать ребёнка: Заичкина Анна Ивановна
ГАРО Ф.803 оп.2 д.2397
Смерть
Неизвестно
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1747074/ воевал в 1 мировую войну