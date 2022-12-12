хутор Балабинка, хутор Балабинка, Семикаракорский муниципальный район, Ростовская область (на 2019) — Familio

Балабинка

Семикаракорский муниципальный район, Ростовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Округ Донской первый
437Балабин (Балабинка).при р. Салу.24104247
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Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
1-й Донской округ, Семикаракорская станица
258Балабинский хутор, Семикаракорской станицы, при реке Сал1022452326341Хуторское правление, приходское училище653017
1-й Донской округ, Кузнецовская волость
3925Сальско-Балабинский поселок, Кузнецовской волости, при реке Сал1576919180253

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ростовская область, Семикаракорский район
31693Балабинкахутор47°25'00"40°54'00"L-37-022

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ростовская область, Семикаракорский муниципальный район, Кузнецовское сельское поселение
60651425106х Балабинкахутор
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